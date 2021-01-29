В соглашение по Нагорному Карабаху захотели включить еще две страны

Анкара планирует включить еще две страны в соглашение по Нагорному Карабаху. Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, его цитирует РИА Новости.

По его словам, договор следует расширить до формата «3+3». Так, в него войдут Иран и Грузия — соглашение уже подписали Россия, Азербайджан и Армения.

«В Карабахе установилось перемирие, и мы хотим, чтобы оно продолжилось. Но одного желания недостаточно, нужна поддержка (президента России Владимира) Путина и других лидеров (...)», — подчеркнул турецкий министр.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время, после чего началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться