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Экс-глава турецкой разведки оценил влияние армянского лобби на политику США

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Фото: Хаял Муаззин

Влияние армянского лобби на американскую политику скорее минимально, хотя после обострения конфликта в Нагорном Карабахе некоторые эксперты считают иначе. Действия США на Южном Кавказе оценил экс-глава военной разведки Турции Исмаил Пекин в интервью с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По мнению Пекина, администрация президента США Джо Байдена хочет подорвать влияние Анкары в разных регионах, в том числе в Нагорном Карабахе. «Цель Байдена — саботировать установление мира на этой территории. Такая политика не продиктована армянским лобби в США, наоборот, оно не смогло бы влиять на решения американского президента. Подобный саботаж — это результат враждебного отношения Вашингтона к Анкаре в целом», — считает экс-глава турецкой разведки.

В конце января глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу предложил расширить мирный договор до формата «3+3». Так, в него войдут Иран и Грузия — соглашение уже подписали Россия, Азербайджан и Армения.

9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.

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