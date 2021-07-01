Бывшего главу Генерального штаба Армении обвинили в разглашении гостайны

Бывшего главу Генерального штаба Вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна обвинили в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Спустя десять дней после окончания вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе он провел пресс-конференцию, на которой раскритиковал действия правительства по преждевременному прекращению мобилизации, нерациональной трате средств и закупке неподходящей военной техники. Кроме того, он заявил, что приобретенные у российской стороны истребители Сy-30СМ не имеют боеприпасов.

Материалы по теме В чем сила? Как поражение в войне за Нагорный Карабах изменило расклад сил в армянской политике Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?

Вскоре после этого Служба национальной безопасности Армении вызвала его на допрос, в ходе которого предъявила ему обвинения в разглашении государственной тайны по статье 306 Уголовного кодекса Армении.

Акопян ушел в отставку с поста главного военного инспектора Армении 18 ноября. Позже он рассказал, что его отозвали из зоны боевых действий в Нагорном Карабахе за его замечание жене армянского премьер-министра Никола Пашиняна.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой возобновились бои. 10 ноября Армения, Азербайджан и Россия приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов. После подписания соглашения в Армении прошли многочисленные протесты с требованием отставки Пашиняна. Протестующие обвиняли политика в поражении в войне за Нагорный Карабах и предательстве национальных интересов.