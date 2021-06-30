Красный Крест назвал условия возвращения армянских военнопленных из Азербайджана

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер дал оценку процессу возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Он подчеркнул, что обмен военнопленными осложняется неразрешенными противоречиями о статусе удерживаемых в Армении и Азербайджане участников военных действий.

Чтобы добиться позитивных сдвигов, глава МККК призвал правительства обеих стран самостоятельно урегулировать данную проблему, однако подчеркнул готовность консультировать их по любым имеющимся вопросам.

Маурер также рассказал об увеличении финансирования карабахского направления работы МККК с 10 до 50 миллионов долларов. По его словам, главные задачи Красного Креста — помощь возвращающимся в Нагорный Карабах беженцам, а также посещение армянских и азербайджанских военнопленных.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде призвала Азербайджан вернуть на родину всех армянских военнопленных, захваченных во время или после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе.

Ранее депутат армянского парламента Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

По данным правозащитников, в Азербайджане остаются около 200 армянских военнопленных.