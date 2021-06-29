ОБСЕ призвала Азербайджан вернуть армянских пленных на родину

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала Азербайджан вернуть на родину всех армянских военнопленных, захваченных во время или после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам дипломата, обеим сторонам следует немедленно возобновить переговоры под покровительством сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, Франции и США, «которые пытаются предпринимать очень позитивные шаги», а также при участии представителей организации приступить к диалогу о мирном соглашении.

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Ранее депутат армянского парламента Наира Зограбян заявила, что контактировала с главой азербайджанской делегации в ПАСЕ Самедом Сеидовым по вопросу возвращения пленных. В разговоре с коллегой он заявил, что Баку считает захваченных в плен армянских военнослужащих террористами и готов вести диалог по их освобождению только после согласия Еревана подписать мирный договор.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.