Алиев назвал условие мира на Южном Кавказе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание мирного соглашения с Арменией главным условием установления мира на Южном Кавказе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Он призвал Армению пойти на этот шаг и подчеркнул, что отсутствие соглашения порождает в регионе напряженную обстановку.

«Если у нас нет мирного соглашения с Арменией, значит, мира нет. Нет мира не только между двумя странами, но и на Южном Кавказе. Нам нужен мир и устойчивое развитие, прогнозирование, нулевой риск войны, нам не нужна война», — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер выразил надежду, что после парламентских выборов в Армении изменят свое решение и согласятся подписать мирный договор.

Ранее Алиев назвал завершенным военный конфликт в Нагорном Карабахе и отказался от дальнейших переговоров с Арменией по этому вопросу.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

Несмотря на это, обе стороны конфликта расценивают ситуацию в регионе как напряженную. В приграничных районах двух стран периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.