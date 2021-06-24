Азербайджан обвинил армянских военных в обстреле своих позиций

Минобороны Азербайджана обвинило армянских военнослужащих в обстреле своих позиций вблизи села Мунджуглу на границе двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным министерства, приграничный инцидент произошел 24 июня, в 13:30 по московскому времени. Азербайджанские войска, закрепившиеся на позициях, были обстреляны со стороны армянского села Айгедзор. «Потерь и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет», — говорится в сообщении Баку.

Отмечается, что к настоящему моменту стрельба прекратилась. Азербайджанские военные заверили, что контролируют обстановку. Сведения о пострадавших и версия произошедшего с армянской стороны пока не оглашались.

В начале мая Армения обвинила Азербайджан в попытках продвинуться вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. В связи с этим исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ с просьбой пресечь действия неприятеля, а также разместить на границе двух стран российских миротворцев.

Позже Ереван сумел добиться от Баку возвращения 15 армянских пленных в обмен на карты с расположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Приграничные инциденты тем не менее после этого не прекратились.