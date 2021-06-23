Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию с выполнением трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и вопросы укрепления отношений двух стран. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

Во время беседы стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление партнерства для решения текущих вопросов, связанных с регионом. «Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Другие подробности переговоров двух лидеров не приводятся.

Ранее власти Азербайджана предъявили обвинения воевавшему в Нагорном Карабахе на стороне Армении гражданину России Эдуарду Дубакову. Его будут судить по статьям о терроризме, участии в преступном сообществе и незаконном пересечении государственной границы. Первое заседание по этому делу назначено на 30 июня.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.