Бывший СССР
 
Последние новости
Выявлен новый «суперраспространитель» коронавируса
Умер объявивший о полете Гагарина диктор Виктор Балашов
Президент Армении заявил о риске появления турецких войск в Карабахе
Девушка отдала миллионы рублей за пластику ради внешности персонажа из 90-х
Мировым центробанкам помогут в борьбе за деньги будущего
Меркель призвала пригласить Путина на саммит Евросоюза
Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за границу из России
В Москве без вакцины не пустят на летние веранды и в сезонные кафе
Россиянка раскрыла свой настоящий возраст и удивила пользователей сети
Блинкен назвал лучшего друга США
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию с выполнением трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и вопросы укрепления отношений двух стран. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля.

Во время беседы стороны договорились продолжать контакты на различных уровнях и подтвердили настрой на укрепление партнерства для решения текущих вопросов, связанных с регионом. «Особое внимание уделено активизации работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Другие подробности переговоров двух лидеров не приводятся.

Ранее власти Азербайджана предъявили обвинения воевавшему в Нагорном Карабахе на стороне Армении гражданину России Эдуарду Дубакову. Его будут судить по статьям о терроризме, участии в преступном сообществе и незаконном пересечении государственной границы. Первое заседание по этому делу назначено на 30 июня.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в рамках СССР. Вспыхнула война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России заключили перемирие, которое периодически нарушалось.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР начались бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Азербайджан обвинил россиянина в терроризме за участие в боях на стороне армян
Лидер «Cоюза армян России» прокомментировал обвинения Азербайджана
Турция разместит в Азербайджане военные базы
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:1522 июня

Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.

Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
18:1621 июня

Рабинович во Франции пообещал не допустить возрождения фашизма на Украине

18:0321 июня

Отрицавший коронавирус украинский депутат отчитается в ПАСЕ о ковид-паспортах

17:5921 июня

Тихановская призвала освободить политзаключенных до конца года

Бывший СССР00:0121 мая

Контрольная зачистка.

Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику?
17:1321 июня

Армении после выборов предсказали серьезные геополитические испытания

17:0721 июня

Украинский генерал предложил способ «перехитрить» Россию

15:5821 июня

Украина анонсировала зону свободной торговли с Турцией

Бывший СССР09:0024 мая

В гонке за вакциной.

Полезные уроки казахстанского опыта в борьбе с COVID-19
15:4421 июня

На Украине Pfizer назвали «вакциной для элит»

15:3821 июня

Лавров счел преждевременным оценивать итоги выборов в Армении

15:0521 июня

Украинские депутаты потребовали возбудить дело против Лукашенко

Россия
В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
Москвичей атаковали пчелы
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
ЦБ призвал готовиться к новому кризису
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Соцопрос выявил отношение жителей регионов России к атомной энергетике
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Банкам захотели помешать тратиться на экосистемы
«Легкий заработок быстро и без особых усилий».
Так ли работает партнерский маркетинг?
«Донстрой» открыл продажи в новом квартале «Острова»
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва
Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет
Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Все материалы
У Geely Tugella появилась спортивная версия
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Audi объявила цены на новые S3 и S3 Sportback для России
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Новый GAC GS8 раскрыли на официальных фотографиях
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Все материалы