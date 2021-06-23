Азербайджан обвинил россиянина в терроризме за участие в боях на стороне армян

Азербайджан предъявил обвинения воевавшему в Нагорном Карабахе на стороне Армении россиянину Эдуарду Дубакову. Уголовный процесс начался в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщает «Sputnik Азербайджан».

Дубакова будут судить про трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Его обвинили в терроризме и финансировании терроризма, участии в преступном сообществе, а также в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Судебное заседание назначено на 30 июня.

Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех армянских бизнесменов за незаконный ввоз оружия и военной техники в Армению и в Нагорный Карабах. Было доказано, что Самвел Карапетян, Давид Галстян и Ара Абрамян неоднократно ввозили на территорию Армении и Нагорного Карабаха незаконно приобретенное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

14 июня в бакинском суде уже был зачитан приговор другому иностранцу, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана. Решением суда гражданин Ливана Викен Эулджекджиян был приговорен к 20 годам лишения свободы. Первые пять лет ливанский наемник проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в исправительном учреждении строгого режима.