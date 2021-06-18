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Азербайджан обвинил Армению в реваншизме

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Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев (на переднем плане)
Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев (на переднем плане)
Фото: пресс-служба президента Азербайджана / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обвинило Армению в нежелании искать пути урегулирования двустороннего конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что бескомпромиссная позиция Армении относительно переговоров президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана препятствует установлению мира и безопасности в регионе.

«Комментируя Шушинскую декларацию, МИД Армении утверждает, что она направлена против армянского народа. Внешнеполитическое ведомство Армении не осознает, что именно его реваншистская позиция направлена против армянского народа», — заявили в МИД Азербайджана.

Ранее Армения назвала переговоры Алиева и Эрдогана провокацией и резко осудила выбор города Шуши в Нагорном Карабахе как места встречи двух президентов. Подобные действия «наносят существенный урон международным усилиям по установлению стабильности в регионе, и полностью неприемлемы», заявили в МИД Армении. Кроме того, ведомство не поддержало предложенный Турцией шестисторонний формат по восстановлению Нагорного Карабаха.

15 июня Алиев и Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзничестве. По словам президента Азербайджана, договор охватывает все сферы взаимодействия Анкары и Баку, в том числе оборону и безопасность. Эрдоган сообщил, что в рамках подписанной с Азербайджаном декларации может идти речь о создании военной базы на территории Азербайджана.

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