Лидер «Cоюза армян России» прокомментировал обвинения Азербайджана

Лидер общественной организации «Cоюз армян России» Ара Абрамян прокомментировал информацию об объявлении его Азербайджаном в международный розыск, отметив, что пока не получал никаких уведомлений на этот счет. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает РИА Новости.

«То, что они придумывают, — это чушь и не волнует меня. Мне смешно. Я невиновен, и у меня проблем быть не может», — заявил Абрамян.

По его словам, теперь он планирует обращаться в международные судебные инстанции с тем, чтобы «требовать расследования военных преступлений Азербайджана».

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трех армянских бизнесменов за незаконный ввоз оружия и военной техники в Армению и в Нагорный Карабах. В их числе Самвел Карапетян, Давид Галстян и Ара Абрамян.