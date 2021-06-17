Ереван и Москва обсудили размещение пограничников ФСБ на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян созвонился с министром обороны России Сергеем Шойгу, главной темой беседы стало урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Стороны обсудили возможность размещения пограничников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России на участках границы Армении с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях.

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Арутюнян также заявил, что азербайджанские военные должны покинуть суверенные территории Армении без каких-либо предварительных условий. Данная позиция останется неизменной, отметил он.

15 июня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией. По его словам, стороны должны объединиться в целях обеспечения безопасности Армении.

В начале июня на приграничных территориях между армянскими и азербайджанскими военными произошла перестрелка. Согласно официальной позиции Армении, пограничники открыли ответный огонь по азербайджанским войскам, которые проводили инженерные работы на армянской территории. Азербайджан, напротив, заверил, что первыми атаку устроили армянские войска, а его пограничники оставались на суверенной земле.

27 мая солдаты Вооруженных сил Азербайджана задержали шесть армянских военнослужащих, которых они сочли диверсантами и обвинили в минировании позиций. В Армении потребовали немедленно освободить пленных и подчеркнули, что они проводили инженерные работы на своей территории.

Территориальные споры между Ереваном и Баку обострились после завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, в начале мая Министерство обороны Армении зафиксировало продвижение солдат Вооруженных сил Азербайджана вглубь Сюникской и Гегаркуникской областей. Баку в ответ завил об активизации армянских диверсионных групп в приграничных областях.