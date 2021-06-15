Пашинян призвал углубить военное сотрудничество с Россией

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал серьезно углубить военное и стратегическое сотрудничество с Россией, передает ТАСС.

«На агрессивную политику Азербайджана мы должны ответить международными инструментами сдерживания. Должны серьезно углубить наше военное и стратегическое сотрудничество с Россией. Мы должны обеспечить безопасность нашей страны, в том числе и с привлечением Минской группы ОБСЕ», — заявил Пашинян на митинге своих сторонников в Сюникской области.

Ранее Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россию, США и Францию — в проазербайджанской позиции по вопросу статуса Нагорного Карабаха. По словам политика, эта позиция сформировалась еще до его прихода к власти в 2018 году.

Исполняющий обязанности премьера назвал виновными в сложившейся ситуации бывших лидеров Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.