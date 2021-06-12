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Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России

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Никол Пашинян
Никол Пашинян
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

И.о. премьера Армении Никол Пашинян случайно назвал главу МИД России Сергея Лаврова сначала президентом, а потом российским премьер-министром. Такая оговорка была допущена в ходе выступления на предвыборном митинге, пишет РИА Новости.

В ходе вступления Пашинян рассказывал об освобождении 15 армянских военных из Азербайджана и передаче Баку карты минных полей. «Когда президент...премьер-министр России Сергей Лавров прибыл в Ереван и за день до этого сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с призывом об информации о минных полях», — сказал и.о. премьера Армении.

Пашинян также поблагодарил за возвращение военных руководство США, грузинских и европейских партнеров. Особая благодарность была выражена президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру обороны России Сергею Шойгу, а также командующему миротворческим контингентом в Карабахе генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову.

Ранее 12 июня Баку передал Еревану 15 армянских пленных. Они были освобождены после того, как Армения предоставила карты с расположением 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе.

9 ноября 2020-го Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, договорились обменяться пленными и телами погибших, Баку занял три спорных района, а в регион были направлены российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.

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