Экс-президент Армении упрекнул Пашиняна в неуважении к Путину

Бывший президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с избирателями упрекнул исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна в неуважении к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если ты проявляешь неуважение к президенту РФ, неужели он будет относиться к тебе с уважением? Ты (Пашинян – прим. «Ленты.ру») кто такой, чтобы не встречать президента РФ в аэропорту? Независимо от личностей: Путин, Медведев, Ельцин. Почему ты проявляешь неуважение?», — сказал экс-глава республики, отметив, что, по законам Армении, протокол предусматривает, что президентов и премьер-министров государств-постоянных членов Совбеза ООН в аэропорту должен встречать премьер-министр или президент страны. «Ты этого не делаешь, а потом через свою команду рассказываешь, какой ты парень, как ты отнесся к Путину…», — добавил он.

Говоря о российско-армянских отношениях, Саргсян подчеркнул, что Москва была, есть и будет союзницей Еревана и «в основном выполняла свои обязательства». Он обратил внимание на то, что «союзнические обязательства не бывают односторонними» и «не стоит считать, что можно только требовать от России, что они должны жертвовать здесь своими военными, давать нам газ бесплатно, будто они нам чем-то обязаны». По его словам, в человеческих отношениях такое невозможно, а «друзья существуют для того, чтобы помогать друг другу, а не для того, чтобы один всегда помогал другому».

Ранее Саргсян пригрозил Пашиняну обнародовать компромат на него, если тот не подтвердит фактами озвученные им в адрес бывшего главы республики обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло. Саргсян заверил, что всегда обходил стороной улицу в Баден-Бадене, где находится казино, это знают «сотни людей», а распространители слухов о нем «судят по себе». Он добавил, что не был в Монако уже 15 лет, и это можно легко проверить.

20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. В связи с их проведением Никол Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».