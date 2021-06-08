Бывший президент Армении пригрозил Пашиняну компроматом

Бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну обнародовать компромат на него, если тот не подтвердит фактами озвученные им в адрес бывшего главы республики обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло. Об этом сообщает РИА Новости.

«Даю 24 часа, или он должен представить хотя бы один факт, или я опубликую такие факты о нем, его семье, если дошло до этого, что общество плюнет на него», — пригрозил Саргсян. По его словам, вся Служба национальной безопасности Армении уже на протяжении трех лет подчиняется Пашиняну, а поддерживающие его покровители могут выявить любой факт в любой точке мира. «Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно», — сказал бывший глава государства.

Саргсян заверил, что всегда обходил стороной улицу в Баден-Бадене, где находится казино, это знают «сотни людей», а распространители слухов о нем «судят по себе». Он добавил, что не был в Монако уже 15 лет, и это можно легко проверить.

20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. В связи с их проведением Никол Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».

Ранее полиция в Ереване разогнала митинг противников Пашиняна, несмотря на мирный характер его проведения. Протестующие обвиняли политика в поражении в войне за Нагорный Карабах и предательстве национальных интересов.