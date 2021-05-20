Оппозиция призвала Пашиняна воздержаться от договора с Азербайджаном

Глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян на внеочередном заседании парламента призвал исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна воздержаться от подписания договора с Азербайджаном, содержание которого до сих пор неизвестно. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, решение главы кабмина является самоличным, о нем не были уведомлены ни депутаты, ни представители министерств республики. «Любой документ, касающийся международных, военных отношений, прав человека, должен быть ратифицирован парламентом. За спиной народа подготовлен очередной документ», — сказал Марукян.

По данным агентства, в настоящее время у здания правительства Армении собирается митинг против подписания договора. Число его участников и требования демонстрантов пока неизвестны.

Ранее замминистра иностранных дел Армении Авет Адонц заявил, что не располагает информацией о планах главы кабмина заключить сделку с Баку. Аналогичным образом на известие о документе отреагировали в администрации президента Армении Армена Саркисяна.

20 мая Пашинян заявил, что Армения собирается подписать новый документ с Азербайджаном, который на 100 процентов будет соответствовать ее национальным интересам. «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал политик, не раскрывая содержание договора.

19 мая сообщалось, что Пашинян мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен на вывод Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования.