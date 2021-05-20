В МИД Армении удивились намерению Пашиняна подписать договор с Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении не осведомлено о содержании документа, который исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян намерен подписать с Азербайджаном. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам замглавы МИД республики Авета Адонца, внешнеполитическое ведомство не располагает информацией о планах главы кабмина заключить сделку с Баку. Удивление словам Пашиняна выразили и в администрации президента Армении Армена Саркисяна. Его представители заявили об «абсолютной неосведомленности» главы государства о ситуации вокруг договора и касающихся его обсуждений.

20 мая Пашинян заявил, что Армения собирается подписать новый документ с Азербайджаном, который на 100 процентов будет соответствовать ее национальным интересам. «Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал политик, не став раскрывать его содержание.

19 мая сообщалось, что Пашинян мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования. До этого Пашинян заявлял, что считает неуместными предложения о демаркации границы.