Алиев назвал обращение Армении в ОДКБ необоснованным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ из-за инцидентов в Сюникской области. Его заявление публикует РИА Новости.

По словам политика, за последние дни на границе не было зафиксировано каких-либо столкновений, а азербайджанские военные, проникнув на армянскую территорию, действовали в рамках уточнения границы.

«Армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс. Обращение Армении к ОДКБ по этому поводу — не что иное, как попытка интернационализации вопроса», — заявили в пресс-службе Алиева. Президент также счел ситуацию на границе двух стран стабильной и добавил, что переговоры между Ереваном и Баку по итогам конфликта в Нагорном Карабахе продолжаются.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.