В Баку сочли обращение Еревана в ОДКБ политизацией ситуации на границе

Азербайджан рассматривает обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) как попытку политизировать вопрос отношений с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу азербайджанского МИДа Джейхуна Байрамова.

Согласно заявлению пресс-службы азербайджанского МИДа, обращение Армении в ОДКБ не имеет никаких оснований.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к председателю ОДКБ, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Пашинян попросил Рахмона провести консультации в соответствии со статьей 2 договора о коллективной безопасности. Согласно этой статье, в случае возникновения угрозы безопасности, члены ОДКБ незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций.

Ранее Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве.

Как сообщил Байрамов, руководство Госпогранслужбы Азербайджана незамедлительно вылетело на место инцидента, где провело переговоры с армянскими пограничниками. Байрамов добавил, что подобные конфликты должны решаться только дипломатическими мерами.