Пашинян обратился в ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян официально обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу главы правительства.

Пашинян обратился в рамках статьи 2 договора. В ней говорится, что в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора, вырабатываются и принимаются меры по оказанию помощи пострадавшему государству.

«Премьер направил письма главам стран участниц ОДКБ и детально представил ситуацию», — добавили в пресс-службе Пашиняна.

Ранее исполняющий обязанности премьера заявил, что 240 азербайджанских военнослужащих остаются на границах Армении.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Ереван назвал действия Баку провокацией.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но перешли под власть Азербайджана по итогам войны осенью 2020 года. Теперь там заново проводят границу.