Пашинян обратится в ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил инициировать консультации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Соответствующее поручение было дано министру иностранных дел Аре Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну и секретарю Совета безопасности Армену Григоряну.

Материалы по теме Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать? «Дети не должны это видеть» Страх, бомбежки и обида на Россию. Какой запомнил карабахскую войну молодой репортер

По словам Пашиняна, ситуация в районе Черного озера крайне опасная.

Он также заявил, что 240 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана остаются на границах Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Ранее 13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие. Широкомасштабные бои на линии разграничения возобновились в сентябре 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня.