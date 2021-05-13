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Пашинян обвинил Азербайджан в посягательстве на территорию Армении

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Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил Баку в посягательстве на территорию республики. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны, его слова приводит пресс-служба правительства на своем сайте.

«Сегодня утром азербайджанские вооруженные силы пересекли государственную границу Армении, пройдя вглубь на 3,5 километра. По сути, они пытаются окружить озеро Севлич», — заявил Пашинян. Он назвал недопустимыми подобные действия азербайджанских военных и подчеркнул, что это является «посягательством на суверенную территорию» Армении.

По словам Пашиняна, азербайджанские военные не применяли оружие, а свои действия пытались обосновать «какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми, поскольку у нас есть карта, утвержденная Советской Арменией, Советским Азербайджаном и центральными властями, на которой ясно видно, где проходит граница между Арменией и Азербайджаном». Он добавил, что «Армения не может смириться» с этой ситуацией, но ставит в приоритет решение вопроса дипломатическим путем.

12 мая Минобороны Армении сообщило, что утром азербайджанские вооруженные силы «под предлогом "уточнения границ" пытались провести определенные работы на одном из приграничных участков».

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.

27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

Последний виток конфликта спровоцировал резонанс в Армении, где с середины ноября проходят акции с требованием отставки Пашиняна, которого обвиняют в поражении в последней войне за Нагорный Карабах. 22 апреля сообщалось, что противники премьер-министра приковали себя наручниками к воротам здания правительства.

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