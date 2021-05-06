Россия
 
Последние новости
Российских наемников обвинили в казнях и изнасилованиях в ЦАР
Зеленский поблагодарил госсекретаря США за санкции против России
Туктамышева рассказала о частоте походов на свидания
Зеленский отреагировал на русский перевод его слов фразой «Они здесь! Они везде!»
Парад «малышковых войск» пройдет 9 мая в Тверской области
Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России
Зеленский заявил о сохранении угрозы украинским границам
В Африке нашли древнейшее захоронение человека
В Белоруссии раскрыли тайну происхождения маршала Рокоссовского
Новости партнеров
Прослушать новость

Российские ветераны потребовали демонтировать памятник военному в Карабахе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские ветераны потребовали демонтировать памятник армянскому военному деятелю Гарегину Нжде в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает газета «Кавказский узел».

Долгопрудненская общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов заявила, что расценивает установку монумента Нжде как «героизацию приспешников фашизма». В организации отметили, что нахождение памятника на территории, где российские миротворцы будут отмечать День победы, недопустимо.

Ветераны направили требование в Министерство иностранных дел и Минобороны России. Они обосновали заявление тем, что памятник находится в зоне ответственности российских миротворцев.

По данным газеты, 4 мая секретарь Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталий Баласанян также выступал за демонтаж, но получил отказ от депутатов Мартуни. «Если нет ясной причины, нет четкого условия, мы не демонтируем памятник», — завил член Совета старейшин города Артак Мкртчян.

Памятник Нжде был установлен в Мартуни в январе 2021 года, после начала российской миротворческой операции в зоне карабахского конфликта.

9 ноября 2020 года Россия, Армения и Азербайджан приняли совместное заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, где в конце сентября 2020 года начались бои. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, действуют российские миротворцы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские ветераны выступили против нового памятника Нжде в Карабахе
Автомобиль с российскими миротворцами подорвался в Нагорном Карабахе
Стало известно о ранении двух российских миротворцев в Нагорном Карабахе
Российских миротворцев в Карабахе начали прививать от коронавируса