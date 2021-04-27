Автомобиль с российскими миротворцами подорвался в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе автомобиль, в котором находились российские миротворцы, подорвался на противотанковой мине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унана Тадевосяна.

По его словам, инцидент произошел три дня назад, двое миротворцев получили ранения. Российские военные госпитализированы, их жизни в настоящий момент ничего не угрожает.

О ранении миротворцев в Нагорном Карабахе сообщалось в воскресенье, 25 апреля, однако официального подтверждения информации не было. Подробности произошедшего также не приводились.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия приняли трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль азербайджанской стороны перешли территории нескольких районов.

Кроме того, в регион вошли российские миротворцы. Военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.