Стало известно о ранении двух российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Двое российских миротворцев получили ранения в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье, 25 апреля, стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

Миротворцы были ранены после того, как их транспортное средство подорвалось на мине. Официального подтверждения произошедшего пока нет.

9 ноября 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе, которые вспыхнули в конце сентября. По итогам войны Баку вернул контроль над частью территорий, потерянных в начале 1990-х годов.

В регионе развернуты российские миротворцы. Подразделения должны охранять линию соприкосновения и Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.