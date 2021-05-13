Азербайджанские военные вновь попытались продвинуться на территорию Армении

Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ», сообщает «Интерфакс».
Как отмечают в Ереване, действия Баку были расценены как провокация в отношении суверенной армянской территории и немедленно пресечены. «Во избежание непредсказуемых развитий требуем от ВС этой страны вернуться на исходные позиции и отказаться от посягательств в отношении суверенной территории Армении», — говорится в сообщении министерства.
Сведений о пострадавших, погибших или активизации боевых действий в результате инцидента не поступало. Министерство обороны Азербайджана пока ситуацию не комментировало.
Сообщения о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Армении с территории Нагорного Карабаха начали поступать 12 мая. Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян, «провокаторы» пытались обосновать свои действия «какими-то картами, которые являются выдуманными и фальшивыми». При этом он подчеркнул, что Ереван намерен решать подобные происшествия дипломатическим путем.
В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие.
27 сентября 2020 года на линии разграничения между Азербайджаном и НКР возобновились бои. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам конфликта Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.