В Армении предложили взять в плен азербайджанских солдат и обменять на своих

Лидер оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян после инцидента в Сюникской области предложил взять в плен азербайджанских солдат и обменять на своих, которые остаются в заточении с момента окончания войны в Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Политик выразил недоумение решением властей начать консультации по приграничному конфликту в рамках ОДКБ. Он уверен, что Вооруженные силы республики должны были оказать сопротивление неприятелю и задержать нарушителей. «Не знаю, почему, но армянская сторона не захотела отстрелять все патроны», — сказал Марукян.

13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных.