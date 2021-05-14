Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил обстановку в Нагорном Карабахе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы, состоявшейся вечером 13 мая по инициативе армянской стороны, Пашинян и Путин обменялись мнениями относительно текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе и обратили внимание на недавний инцидент. Российский лидер заявил о важности неукоснительного соблюдения всех положений заявлений представителей России, Азербайджана и Армении, сделанных 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. При этом он подчеркнул, что прежде всего речь идет о сохранении режима прекращения огня.

Вместе с тем президент России подтвердил намерение продолжать активные посреднические усилия Москвы, а также поддерживать связи с Ереваном и Баку ради поддержания стабильности в регионе. Пашинян, в свою очередь, выразил свою признательность и заявил о важности сохранения конструктивного диалога для того, чтобы все конфликтные ситуации всегда разрешались с помощью мирных, политико-дипломатических средств.

В пресс-службе отметили, что Путин и Пашинян также успели обсудить ряд вопросов, затрагивающих восстановление экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе, а также договорились и дальше поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее сообщалось, что Пашинян поручил инициировать консультации в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

13 мая Министерство обороны Армении зафиксировало новую попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил во времена СССР. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) заключили перемирие. Широкомасштабные бои на линии разграничения возобновились в сентябре 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Азербайджан, Армения и Россия не приняли совместное заявление о прекращении огня.