Пашинян заявил о подписании нового договора между Арменией и Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил, что его страна собирается подписать новый документ с Азербайджаном. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

На заседании правительства он сказал, что договор на 100 процентов соответствует национальным интересам Армении.

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«Если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения делает все для того, чтобы не допустить военной эскалации на границе. «Логика действия армянских военных в том, чтобы тактическими действиями ограничить потенциал действий противника. В политическом плане стоит задача не позволить ситуации выйти из-под контроля», — заявил политик.

19 мая сообщалось, что Пашинян мог согласиться на новые принципы демаркации и территориальные уступки взамен вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. Данную информацию опубликовал бывший посол в Ватикане и зять экс-президента Армении Микаэл Минасян. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, как утверждает дипломат, находится на этапе согласования. До этого Пашинян заявил, что считает неуместными предложения о демаркации границы.

В начале мая Министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян назвал ситуацию на границе двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что провокаций на границе не было, а Армения лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.