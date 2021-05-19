Пашинян посчитал неуместными предложения о демаркации границ с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян счел неуместными предложения о демаркации границы с Азербайджаном на фоне инцидентов в Сюникской области, сообщает «Интерфакс».

По его словам, на фоне осложнения обстановки на границах, разговоры об их уточнении ведутся «не к месту». «Наша позиция однозначна — Вооруженные силы Азербайджана должны покинуть суверенную территорию Армении», — сказал Пашинян.

Он добавил, что при этом страна концентрируется на дипломатических методах разрешения конфликта, несмотря на упреки в бездействии армянской армии. «Это не означает, что наши ВС бездействуют. Они выполняют действия тактического характера. Но наша задача — не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля», — пояснил глава правительства.

В начале мая Министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он назвал ситуацию на границах двух стран напряженной и объявил об активизации армяно-российской стратегической системы.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обращение властей Армении в ОДКБ необоснованным. Он заверил, что азербайджанские военные не осуществляли провокаций на границе, а Ереван лишь пытается «интернационализировать вопрос». Ситуацию в регионе он счел стабильной.