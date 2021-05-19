Армения заявила о срыве переговоров с Азербайджаном

Министерство обороны Армении заявило о срыве переговоров с Азербайджаном о ситуации на границе в Сюникской области. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Переговоры были назначены на 14:00 19 мая. «Несмотря на заранее достигнутую договоренность, азербайджанская сторона не явилась», — отметили в Минобороны.

Ранее Армения сообщила, что развернула дополнительные войска на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Азербайджанские войска и пути их снабжения полностью контролируются, и единственным разумным решением для них может стать отступление на исходные позиции, заявили в Ереване.

Сюникская область граничит с территориями, которые контролировались непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, но вернулись под контроль Баку по итогам войны осенью 2020 года. Теперь там заново проводят границу.

В начале мая Ереван заявил, что азербайджанские военные пытаются продвинуться вглубь армянской территории под предлогом «уточнения границ».

Баку утверждает, что Армения неадекватно реагирует на происходящее.

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