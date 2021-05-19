Армения развернула дополнительные войска на границе с Азербайджаном

Армянские военные развернули дополнительные позиции в Сюникской и Гегаркуникской областях на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В пресс-службе минобороны заявили, что развертывание дополнительных подразделений начисто лишило противника даже теоретической возможности предпринять какие-либо действия.

Азербайджанские войска и пути их снабжения полностью контролируются Арменией. Единственным разумным и мирным решением для них может стать отступление на исходные позиции, подчеркнули в Ереване.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян официально обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Минобороны Армении заявило, что выступает за мирное урегулирование ситуации на границе. Однако если этого не случится «в разумные сроки», Ереван оставляет за собой право решить вопрос силовым путем.

Азербайджан заявлял, что Армения неадекватно реагирует на происходящее.