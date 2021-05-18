Армения назвала условие применения силы на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении назвало условие применения силы на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В тексте говорится, что Минобороны выступает за мирное урегулирование проблемы, возникшей на армяно-азербайджанской границе, и высоко оценивает усилия, «прилагаемые различными странами и международными организациями» к мирному урегулированию.

«Однако в случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть в случае, если азербайджанские военные не вернутся на исходные позиции без предусловий, вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другим, в том числе и силовым вариантом», — пояснили в ведомстве.

Любое посягательство на суверенные территории Армении абсолютно неприемлемо, «азербайджанские военные обязаны покинуть территорию страны», заключили в Минобороны.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Баку заявил, что Ереван неадекватно реагирует на происходящее.

Бои между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения, начались 27 сентября 2020 года. Ереван заявил, что на стороне Баку воюют террористы с Ближнего Востока, прибывшие при помощи Турции. Азербайджан утверждал, что иностранные наемники помогают армянской стороне.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана достигли соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.