Лукашенко и Пашинян созвонились

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян созвонились, передает «БЕЛТА».

Материалы по теме Потеряли границы Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах Революция на паузе Пашинян избежал военного переворота и готов бороться за власть в Армении. Кто сможет ему помешать?

Телефонный разговор состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. В пресс-службе белорусского лидера рассказали, что политики обсудили внутреннюю обстановку в своих странах и актуальную повестку дня. Также был затронут вопрос о ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Пашинян обратился к председателю Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках второй статьи договора, в которой говорится, что в случае угрозы безопасности одной стран ОДКБ незамедлительно приводится в действие механизм совместных консультаций участников договора.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ. По его словам, за последние дни на границе не было зафиксировано каких-либо столкновений, а азербайджанские военные действовали в рамках уточнения границы. «Армянская сторона неадекватно реагирует на этот процесс», — заявили в пресс-службе Алиева.