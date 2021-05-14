Пашинян запросил у Путина военную помощь

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным запросил у него военную помощь, сообщает «Интерфакс».

По его словам, накануне, 13 мая политики договорились приложить совместные усилия для вывода с территории Сюникской области азербайджанских военных. «Эта договоренность выполнена частично, есть территории, которые азербайджанцы покинули», — сказал Пашинян.

При этом он подчеркнул, в полной мере требования армянской стороны так и не были исполнены, Ереван был вынужден 14 мая обратиться за помощью к Москве в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 1997 года и Договором об армяно-российской группировке войск. Других подробностей переговоров Пашинян не привел.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.