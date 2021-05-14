В Армении предупредили о риске начала широкомасштабных боев с Азербайджаном

Политический альянс «Армения» второго президента страны Роберта Кочаряна выступил с заявлением по поводу инцидента в Сюникской области, в котором предупредил власти о риске начала широкомасштабных боев с Азербайджаном из-за провокаций на границе. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Как считают представители блока, ситуация в приграничном регионе находится в нестабильном состоянии и чревата новой войной. Руководство страны страны они обвинили в излишнем «миролюбии» и бездействии в отношении провокаторов. «Власти в очередной раз продемонстрировали неспособность обеспечивать безопасность нашей страны и ее граждан, гарантировать территориальную целостность», — говорится в сообщении.

13 мая министерство обороны Армении зафиксировало очередную попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.