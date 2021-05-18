Жители Карабаха обвинили азербайджанскую армию в обстреле села

Жители села Тагавард в Нагорном Карабахе обвинили азербайджанскую армию в обстреле населенного пункта. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«Стреляли с позиции, расположенной напротив в саду», — рассказал замглавы общины Севак Хачатрян. По его словам, никто не пострадал. Инцидент произошел утром во вторник, 18 мая.

По итогам войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года половина села Тагавард оказалась под контролем азербайджанских сил.

В другом селе Кармир Шука (Красный Базар) жители собрались, чтобы сообщить миротворцам о поведении азербайджанских войск при проходе колонн через населенный пункт.

«Мы поговорили с миротворцами о том, чтобы они еще раз предупредили азербайджанцев, чтобы немного "обуздали" их, чтобы спокойно проезжали. Не снимали на телефоны, например», — пояснил глава общины Нарек Атаян.

В начале мая Армения сообщила о попытках азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом «уточнения границ». Баку заявил, что Ереван неадекватно реагирует на происходящее.