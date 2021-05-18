Армения подала на Турцию жалобу в ЕСПЧ

Армения подала жалобу на Турцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвинив Анкару в переброске наемников из Сирии в Нагорный Карабах во время последней войны. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Арман Татоян, передает «Sputnik Армения».

Ереван утверждает, что Анкара нарушила права населения Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на жизнь, защиту от бесчеловечного обращения, на собственность, а также другие фундаментальные права. Армянское правительство представило доказательства вербовки и отправки наемников, а также поставок оружия Вооруженным силам Азербайджана.

Бои между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения, начались 27 сентября 2020 года. Ереван заявил, что на стороне Баку воюют террористы с Ближнего Востока, прибывшие при помощи Турции. Азербайджан утверждал, что иностранные наемники помогают армянской стороне.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана достигли соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. По итогам войны Баку вернул под свой контроль часть территорий, потерянных в начале 1990-х годов.