Генсек ОДКБ призвал сирийских наемников покинуть Карабах

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал наемников из Сирии покинуть Нагорный Карабах, передает РИА Новости.

«Мы располагали информацией о присутствии и действиях боевиков из Сирии в зоне нагорнокарабахского конфликта», — заявил генсек.

По его словам, наемники должны покинуть зону конфликта. «Создание отрядов, групп боевиков, незаконных вооруженных формирований непосредственно вблизи границ стран-членов ОДКБ — это определенные риски для нашей коллективной безопасности», — сказал Зась.

Бои между Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР), поддерживаемой Арменией, начались 27 сентября 2020 года. Ереван заявил, что на стороне Баку воюют террористы с Ближнего Востока, прибывшие туда при помощи Турции. Власти Азербайджана утверждали, что иностранные наемники помогают армянской стороне.