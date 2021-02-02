Опубликовано видео работы российских саперов в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном канале в YouTube видеозапись работы саперов-миротворцев в Нагорном Карабахе.

На представленных кадрах видно, как специалисты разыскивают боеприпасы с помощью металлоискателей и роботизированных систем «Уран-6». К работе также подключены кинологи и взрывотехники. Отмечается, что с момента окончания войны было разминировано более 24 тысяч мин и снарядов. «Инженеры в составе российских миротворческих сил очистили от неразорвавшихся боеприпасов около 859,3 гектаров территории, 245,8 километров дорог, 962 домостроения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Минобороны показало кадры, запечатлевшие тренировки военнослужащих по обороне укрепленного пункта в случае внезапного нападения в районе города Мартакерта. Позиции миротворцев были оснащены бронированными ячейками для ведения огня, окопами, колючей проволокой и бронетехникой.

Российские военнослужащие, прибывшие в Карабах с миротворческой миссией, были размещены в нескольких районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а также на государственной границе Армении и Азербайджана в Сюникской области для предотвращения конфликтов, связанных с процессом ее демаркации. Военнослужащие будут следить за соблюдением перемирия в регионе на протяжении как минимум пяти лет.

9 ноября 2020 года лидеры Армении, Азербайджана и России подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Под контроль Баку перешел ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.