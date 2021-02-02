Армения направила в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана

Правительство Армении направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу против руководства Азербайджана из-за вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, пишет «Sputnik Армения».

Как сообщило изданию армянское представительство в организации, эта жалоба стала первой, которую власти республики направили после войны по факту нарушения прав жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). «Это важнейший шаг правового процесса», — говорится в сообщении.

В документе, в частности, отмечается, что вооруженные силы Азербайджана в ходе войны неоднократно посягали на жизнь и здоровье людей, неприкосновенность личности и частной собственности, подвергали пыткам гражданское население. К иску был приложен объемный пакет документов с предполагаемыми доказательствами военных преступлений. Отмечается, что суд пока не передал жалобу.

Впервые власти Армении обратились в ЕСПЧ 27 сентября — в первый день начала конфликта. Они просили суд применить ряд промежуточных мер в отношении Баку. В частности, Армения потребовала обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий и от нападений на граждан, гражданские объекты и населенные пункты.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, под контроль Азербайджана перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.