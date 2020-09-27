Армения обратилась в ЕСПЧ из-за Нагорного Карабаха

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило в Facebook представительство республики в суде.

Ереван попросил ЕСПЧ применить ряд промежуточных мер в отношении Баку. В частности, Армения потребовала обязать Азербайджан прекратить бомбардировки гражданских объектов, воздержаться от неизбирательных наступательных действий и от нападений на граждан, гражданские объекты и населенные пункты.

Под промежуточными или обеспечительными мерами подразумевается запрет ответчику совершать действия, которые могут привести к причинению непоправимого и одновременно существенного вреда заявителю или защищаемым интересам граждан.

О новом обострении конфликта между странами стало известно утром 27 сентября. Азербайджан и Армения обменялись взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Периодически военные действия возобновляются.