Путин и Алиев провели переговоры по Карабаху

Президент России Владимир Путин провел с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым телефонные переговоры, в ходе которых главы обсудили начало работы совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 30 января, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта. Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха и надлежащему соблюдению договоренностей, зафиксированных в заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября 2020 года», — уточняется в сообщении.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что российские миротворцы профессионально выполняют свою работу в Нагорном Карабахе. По его словам, между представителями Азербайджана и командованием российскими военными в регионе существует открытый диалог. Также Гаджиев подчеркнул, что миротворцы своими действиями не пытаются оказать никакого давления на Баку или Ереван.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана, в состав которого входил в советское время. Началась война. В 1994-м Армения, Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) при посредничестве России заключили перемирие. Однако оно периодически нарушалось.

Очередные бои на линии разграничения между Азербайджаном и НКР вспыхнули 27 сентября 2020 года. Они продолжались до 10 ноября, пока Баку, Ереван и Москва не приняли совместное заявление о прекращении огня. По итогам войны Азербайджан вернул себе ряд территорий, потерянных в начале 1990-х годов.