Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о росте напряженности на границе с Азербайджаном и активизации необходимых для ее предотвращения процедур в рамках ОДКБ. Сообщение об этом появилось на странице политика в Facebook.

По его словам, власти республики фиксируют не только некоторую эскалацию напряженности, но и увеличение агрессивности действий Вооруженных сил Азербайджана, которые до сих пор не покинули Сюникскую область. «Сложившуюся с 12 мая военно-политическую обстановку считаю неизменной, больших изменений нет», — написал Пашинян.

Он отметил, что помимо необходимых мер в ОДКБ, Ереван намерен активизировать и взаимодействие в рамках армяно-российской стратегической системы. «Наша позиция однозначна — азербайджанские военные должны покинуть территорию Армении», — добавил глава кабмина.

17 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал необоснованным обращение властей Армении в ОДКБ из-за инцидентов в Сюникской области. Он заверил, что азербайджанские военные не осуществляли провокаций на границе, а лишь занимались процессом ее уточнения. Ситуацию в регионе он счел стабильной.

12 мая министерство обороны Армении зафиксировало попытку азербайджанских военных продвинуться на территорию Сюникской и Гегаркуникской областей под предлогом уточнения границ. Данные действия были расценены как провокация в отношении суверенной территории и немедленно пресечены, заявили в ведомстве. При этом ни одна из сторон огонь не открывала.

Позже Пашинян поручил инициировать консультации в ОДКБ по факту случившегося. Он заявил, что на границах региона по-прежнему остается значительное число азербайджанских военных. В свою очередь, представители оппозиции предложили взять в плен солдат неприятеля, чтобы позже обменять их на армянских военных.