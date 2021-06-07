Оппозиция обвинила Пашиняна в принуждении учителей к агитации за партию власти

Оппозиционный предвыборный блок «Армения» обвинил исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна в принуждении учителей участвовать в агитации за партию власти «Мой шаг». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным блока, такие случаи были зафиксированы в Лорийской, Ширакской и Араратской областях. Утверждается, что давление на педагогов, помимо чиновников, оказывают и сотрудники Службы национальной безопасности. «Вместо урегулирования сложившейся на границе позорной ситуации и предотвращения угроз безопасности важнейшая силовая структура используется для решения незаконных задач», — говорится в сообщении.

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Оппозиция также подчеркнула, что международные наблюдатели не отреагировали должным образом ни на один из таких инцидентов и попросили уполномоченного по правам человека страны Армана Татояна вмешаться в ситуацию. «Это позорное поведение не останется безнаказанным, вы будете нести ответственность перед законом за каждый случай давления на учителя», — утверждают в «Армении».

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня. В связи с их проведением Пашинян официально покинул пост премьер-министра, но пообещал вновь занять его в случае победы проправительственной партии «Мой шаг».

Ранее полиция в Ереване разогнала митинг противников Пашиняна, несмотря на мирный характер ее проведения. Протестующие обвиняли политика в поражении в войне за Нагорный Карабах и предательстве национальных интересов.