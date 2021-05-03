Пашиняна не переизбрали премьер-министром Армении

Парламент Армении на специальном заседании не избрал исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства. Об этом сообщает армянское издание Aysor.

Как сообщает «Sputnik Армения», политическое большинство, фракция «Мой шаг», воздержалось от голосования, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» в заседании не участвовала, оппозиционная фракция «Просвещенная Армения» проголосовала против. Получается, что в ходе голосования воздержались 75 человек, против проголосовали трое, за – один.

В соответствии с Конституцией в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры. В случае не избрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается и назначаются досрочные выборы.

3 мая правящая фракция парламента Армении «Мой шаг» выдвинула исполняющего обязанности главы правительства Армении Никола Пашиняна на пост премьер-министра. Глава фракции Лилит Макунц пояснила, что этот шаг является частью процедуры по проведению внеочередных выборов. Согласно законодательству страны, если депутаты в течение двух недель не изберут премьер-министра, то парламент будет распущен, а в стране пройдут досрочные выборы.

8 мая 2018 года Пашинян был впервые избран на должность премьер-министра Армении. 25 апреля 2021 года после волны массовых протестов в Ереване, он подал в отставку с поста премьера. При этом он продолжал исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня 2021 года, а также оставил за собой право баллотироваться повторно.