В Ереване разогнали требующих отставки Пашиняна

В Ереване разогнали акцию протеста граждан, требующих отставки и.о. премьера Никола Пашиняна. Об этом 1 июня сообщает «Sputnik Армения».

В пресс-службе полиции сообщили, что 16 человек задержаны за невыполнение законного требования сотрудников правоохранительных органов․

Юрист Рубен Меликян рассказал, что акция была мирной, но ее прервали.

Акции протеста в Армении вспыхнули в середине ноября после того, как страна в результате вооруженного конфликта с Азербайджаном потеряла контроль над частью Нагорного Карабаха. Противники Пашиняна обвиняют его в предательстве. Сам глава правительства утверждает, что чист перед народом.

25 апреля Пашинян подал в отставку. Он продолжает исполнять обязанности премьер-министра до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня.