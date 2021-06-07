Бывший президент Армении объяснил непризнание независимости Карабаха

Бывший президент Армении, лидер блока «Айастан» Роберт Кочарян объяснил непризнание независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР) во время его правления. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает «Sputnik Армения».

По словам Кочаряна, власти не признавали НКР во избежание войны, но делали все, «чтобы создать ассиметричную конфедерацию». «То есть в Карабахе были свой президент, парламент, госструктуры, но "все были вместе". Это значит, что мы строили одну страну», — сказал политик.

Кочарян заявил, что если бы команда Никола Пашиняна не пришла к власти, Армения могла бы вести переговоры еще 30 лет. «В Азербайджане умыли руки» относительно территории бывшей НКАО, но надеялись получить остальные районы, считает он. Экс-президент отметил, что при нем Ереван не отказывался передать их. Нынешние власти же выступали с противоречивыми заявлениями.

«Они делали это будто специально, будто не надеялись получить что-то с помощью переговоров», — подчеркнул Кочарян.

На 20 июня в Армении запланированы внеочередные парламентские выборы.