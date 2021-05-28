Пашинян обвинил Кочаряна в попытках передать землю Азербайджану

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обвинил бывшего президента Роберта Кочаряна в попытках передать Азербайджану землю Мегринского района в 1999 году. Об этом Пашинян заявил на встрече с представителями предвыборного штаба правящей партии «Гражданский договор», передает «Sputnik Армения».

Сторонники Кочаряна обвиняют нынешние власти в сдаче Сюникской области, забывая, что их «патрон» в свое время обсуждал передачу Мегри, сказал Пашинян.

«Если не верите мне, то недавно были опубликованы мемуары вдовы Карена Демирчяна. [Исполняющий обязанности министра обороны] Вагаршак Арутюнян — живой свидетель, присутствовавший на том заседании в 1999 году. Понимаете, да, до чего дошел абсурд?» — возмутился глава правительства.

Противники Кочаряна обвиняют его в том, что он готов был передать Азербайджану часть территории в обмен на Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом. Сам бывший президент настаивал, что речь шла лишь о предоставлении Азербайджану коридора в Нахичевань.

Сюникская область граничит с районами, которые осенью 2020 года вернулись под контроль Азербайджана в результате последней войны в Нагорном Карабахе. В последние недели ситуация на этом участке границы обострилась. Ереван утверждает, что азербайджанские войска пытаются продвинуться вглубь Сюникской области под предлогом уточнения границ. Баку считает, что Армения неадекватно реагирует на происходящее.